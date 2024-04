Suona l'allarme in casa Genoa in vista della trasferta di domenica pomeriggio in casa del Verona. Non bastassero le defezioni certe dello squalificato Mateo Retegui e dell'infortunato Vitinha, ieri Alberto Gilardino ha visto fermarsi ancheL'attaccante islandese è rimasto vittima di unche lo ha costretto a saltare l'allenamento di ieri e che a due giorni dalla trasferta del Bentegodi ne mette in dubbio la presenza.Qualora il numero 11 rossoblù dovesse marcare visita sarebbero davvero guai seri per misterdel centravanti italo-argentino e della punta portoghese. Unici abili e arruolabili in attacco resterebbero David Ankeye e il convalescente Caleb Ekuban, rientrato ieri nei ranghi dopo tre settimane di stop.

L'eventuale defezione di Gudmundsson non avrebbe però riflessi soltanto dal punto di vista numerico. L'ex PSV è il capocannoniere stagionale del Grifone, dall'alto delle 13 reti messi fin qui a segno tra campionato e Coppa Italia.vista la natura decisamente rapida dell'influenza in questione.In questa stagione Gudmundsson ha saltato soltanto due gare, quelle d'andata, a cavallo tra novembre e dicembre, contro Frosinone ed Empoli per un problema muscolare al polpaccio.