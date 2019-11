Dopo Christian Kouamè il Genoa potrebbe vedersi presto costretto a sacrificare all'onor della patria anche Cristian Romero.



Esattamente come il giovane attaccante ivoriano, in questi giorni impegnato in Egitto nella Coppa d'Africa di categoria con la rappresentativa giovanile della Costa d'Avorio, con l'arrivo del nuovo anno anche il suo compagno di squadra potrebbe essere chiamato a difendere i colori del'Under 23 del suo paese.



A gennaio l'Argentina parteciperà in Colombia al torneo sudamericano di qualificazione alle prossime Olimpiadi di Tokyo e con ogni probabilità nella rosa dell'albiceleste sub23 ci sarà anche il nome del giovane difensore del Grifone.



Ciò significa che per almeno due gare, quelle con la Roma in casa e con la Fiorentina al Franchi, Romero non sarà a disposizione dei rossoblù. Ma la sua assenza potrebbe essere addirittura più lunga nell'ipotesi, per altro molto plausibile, in cui l'Argentina dovesse passare il turno e approdare in zona podio. In tal caso El Cuti marcherebbe visita anche la trasferta con l'Atalanta e la sfida interna con il Cagliari.