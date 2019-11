Campanello d'allarme in casa Genoa per le condizioni di Christian Romero.



Il difensore argentino, reduce da un affaticamento muscolare accusato nel corso della scorsa settimana, è stato costretto ad abbandonare anzitempo il campo ieri a 20 minuti dal termine della sfida interna con l'Udinese.



Gli esami diagnostici a cui si sottoporrà il giocatore nelle prossime ore stabiliranno l'entità dell'infortunio ma i timori di non poterlo avere a disposizione per la trasferta di Napoli di sabato prossimo sono molti. Un'assenza pesante per il Grifone e andrebbe a sommarsi a quelle già certe di Kouame, impegnato in Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio, e degli infortunati Criscito, Sturaro e Favilli.