Di seguito il report del Genoa:



Una sessione mista alla ripresa degli allenamenti dopo la giornata di riposo. Il Genoa si è ritrovato a Pegli senza novità di rientri nel gruppo, impegnato sotto le direttive di mister Maran e dei collaboratori. Con berretti, scaldacollo e guanti per combattere la temperatura glaciale, i giocatori hanno affrontato esercitazioni e partitelle, conclusa la fase di attivazione impartita dai preparatori atletici. Sotto gli occhi del ds Marroccu e del club manager Rossi, la seduta è stata terminata in un’ora e mezza, tra i preparativi del pre e i rituali nel post. Con la squadra ha lavorato il difensore Daniel Dumbravanu (Primavera), convocato a novembre dal ct della Moldavia, Firat, per la recente amichevole contro la Russia e i match contro Grecia e Kosovo di Nations League.