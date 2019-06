Il Genoa 2019/2020 muoverà quest'oggi a Pegli i suoi primi passi.



Nel quartier generale rossoblù il presidente Enrico Preziosi incontrerà infatti sia il suo nuovo direttore sportivo Stefano Capozucca che il nuovo allenatore Aurelio Andreazzoli, i quali prenderanno rispettivamente il posto di Mario Donatelli e Cesare Prandelli. I tre approfitteranno del loro primo vertice per delineare le strategie di massima da seguire durante le prossime settimane, cercando di imbastire la campagna acquisti-cessioni in base alle esigenze del neo tecnico e alle direttive societarie.



Sia per Capozucca che per Andreazzoli si tratta di un ritorno alla corte del Grifone. Il dirigente romano è stato già braccio destro di Preziosi in due precedenti esperienze; l'allenatore toscano ha invece vestito la maglia del club più antico d'Italia da giovanissimo, facendo parte della Primavera rossoblù per alcuni mesi ad inizio anni '70.