Genoa e Venezia potrebbero darsi una vicendevole mano nel sistemare i rispettivi reparti d'attacco.



Con la partenza di Massimo Coda, passato domenica alla Cremonese, i rossoblù sono alla ricerca di un vice Retegui, mentre i lagunari necessitano di un innesto sulla trequarti.



Una soluzione in grado di accontentare sia Gilardino che Vanoli comune potrebbe essere lo scambio tra Joel Pohjanpalo e Mattia Aramu, con il primo destinato alla Liguria e il secondo di ritorno in Veneto.



Due profili che piacciono eccome alle rispettive dirigenze, come testimoniano i molti colloqui in essere in questi giorni, e che permetterebbero anche di non ingolfare ulteriormente due rose già piuttosto affollate.