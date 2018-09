Non bastassero i 10 gol subiti in quattro turni di campionato dal suo Genoa per Davide Ballardini arriva un'altra brutta notizia dal suo reparto difensivo.



Nella brutta gara di domenica scorsa in casa della Lazio il Grifone oltre a tornare a casa con quattro reti sul groppone ha dovuto fare i conti anche con l'infortunio patito da Koray Gunter. Partito titolare per la seconda gara consecutiva il difensore tedesco ha accusato un brutto colpo alla coscia pur terminando la sfida dell'Olimpico. I postumi di quel infortunio tuttavia non si sono ancora riassorbiti e difficilmente l'ex Galatasaray potrà essere disponibile per la sfida di domani sera contro il Chievo.



In compenso Ballardini può sorridere per il pieno reintegro fisico sempre nel settore arretrato dell'argentino Cristian Romero, finora sempre ai box per guai fisici dall'inizio della stagione ma ormai pronto a fare il suo debutto in rossoblu.