Non c'è pace per il Genoa e per Andriy Shevchenko.



Non bastassero una situazione di classifica disastrosa che mette in dubbio il futuro del tecnico ucraino in Liguria e la notizia della positività al Covid riscontrata in altra due giocatori della prima squadra, che porta il numero degli attuali contagiati rossoblù a quattro, a Pegli arriva l'ennesima tegola.



Andrea Cambiaso, una delle poche note positive della tribolata stagione del Grifone, ha infatti subito un brutto infortunio nel corso dell'allenamento di oggi. All'esterno ligure è stata diagnosticata una lesione al retto femorale. Un guaio che lo terrà lontano dai campi per almeno tre settimane,