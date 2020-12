Non bastasse una vittoria sfumata all'ultimo istante e una situazione di classifica che rimane deprimente, il Genoa torna dalla trasferta di Firenze con altre due cattive notizie.



L'incontro con la Fiorentina è infatti costata caro a Federico Marchetti e Cristian Zapata, entrambi usciti anzitempo e malconci dal Franchi. Il portiere, schierato in extremis da Maran dopo aver recuperato dal precedente trauma distorsivo accusato dieci giorni fa in Coppa Italia, ha dovuto abbandonare il campo a metà ripresa, vittima probabilmente di una ricaduta. Peggio ancora è andata al difensore colombiano la cui gara è durata poco più di mezzora. A costringerlo ad alzare bandiera bianca un sospetto stiramento alla coscia sinistra.



Per ambedue la presenza contro Juventus e Milan, avversarie del Grifone domenica prossima e mercoledì 16, è seriamente in dubbio.



Una situazione che si va a sommare agli altri sette calciatori rossoblù attualmente ai box per guai di vario genere.