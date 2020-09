Arrivano altri due volti nuovi in casa Genoa.



Dopo i colpi in entrata messi a segno nei giorni scorsi, oggi toccherà a Filippo Melegoni e Milan Badelj svolgere le visite mediche per il club rossoblù.



Il giovane centrocampista italiano arriva in prestito biennale ma con obbligo di riscatto dall'Atalanta e già in mattinata è sbarcato in città per adempiere agli obblighi clinici. Mansione che nel pomeriggio verrà svolta anche dal collega croato, prelevato a titolo definitivo dalla Lazio per circa 5 milioni e pronto a firmare un triennale con il Grifone.