Piove sul bagnato in casa Genoa. E non certo per le continue allerte meteo che da settimane condizionano la vita in Liguria.

A far preoccupare l'ambiente rossoblù sono soprattutto i continui infortuni che affliggono la truppa di Alberto Gilardino.



Oltre ai lungodegenti Retegui e Messias, i cui tempi di recupero restano incerti ma non paiono rapidi, il tecnico del Grifone deve ora fare i conti anche con il guaio muscolare che ha colpito ieri durante la gara di Coppa Italia contro la Reggiana Mattia Bani.



Il difensore toscano, che già con la Salernitana venerdì scorso aveva abbandonato il campo in anticipo, è stato costretto a rialzare bandiera bianca ad inizio ripresa. A lui lo staff sanitario ha ravvisato un affaticamento al quadricipite della coscia destra. Se contro il Cagliari, domenica pomeriggio, Bani non sarebbe comunque stato in campo a causa del turno di squalifica comminatogli dal giudice sportivo, il pericolo è che non riesca a recuperare neppure per il successivo impegno con il Verona.