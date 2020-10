Non finisce l'incubo Covid per il Genoa. Ci sono due nuovi giocatori positivi, dopo Mattia Destro ieri: si tratta di Petar Brlek e Miha Zajc, dopo i tamponi effettuati ieri. L’ultimo giro di tamponi ha quindi fatto emergere tre nuovi giocatori positivi più un collaboratore tecnico, Walter Bressan.



19 POSITIVI IN TOTALE - La partita contro il Torino è già stata rinviata. Ma l’allarme Covid in casa Genoa rimane, i positivi tra giocatori e staff ora sono 19: di questi, 14 sono calciatori. Questo l’elenco aggiornato: Cassata, Lerager, Marchetti, Melegoni, Pellegrini, Perin, Pjaca, Radovanovic, Schöne, Behrami, Zappacosta, Destro, Brlek e Zajc. L’attività al Centro Sportivo Signorini resta sospesa fino alla giornata di lunedì.