Si muove su un doppio canale il mercato del Genoa in questi ultimi giorni di trattative.

Se da un lato si cercano i colpi finali per assestare l'organico da mettere a disposizione di mister Gilardino, dall'altra si lavora per alleggerire una rosa extralarge.



L'ultimo a salutare Pegli, in ordine di tempo, è stato Marko Pajac. L'esterno croato, chiuso un rossoblù dall'arrivo di Ridgeciano Haps, ha sostenuto ieri le visite mediche con la Reggiana e in serata si è recato al Mirabello per assistere dagli spalti alla sfida tra i suoi nuovi compagni e il Palermo, vinta 3-1 dai siciliani.



L'ufficialità del suo passaggio a titolo definitivo agli emiliani dovrebbe essere resa nota nella giornata odierna.