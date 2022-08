Il bomber che tutti (o quasi) vogliono in Serie B potrebbe assicurarselo il Genoa.



Battendo una forte e nutrita concorrenza, rappresentata da una fetta consistente di club che partecipano all'attuale cadetteria, i rossoblù sarebbero ad un passo dall'acquisire il cartellino di George Puscas.



Il 27enne rumeno, cresciuto nel vivaio dell'Inter, vanta una lunga esperienza nel nostro calcio, dove ha giocato fino allo scorso giugno vestendo la maglia del Pisa. Il suo cartellino è però di proprietà del Reading anche se, secondo Sky Sport, il Grifone starebbe per riportarlo in Italia.