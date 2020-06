Ancora un colpo in prospettiva si profila all'orizzonte per il Genoa.

Dopo aver finalizzato nei giorni scorsi l'acquisto del giovanissimo centrocampista Filippo Dodde, ora il Grifone sarebbe ad un passo dall'assicurarsi le prestazioni di un altro ragazzo proveniente anche in questo caso dal vivaio dell'Urbetevere.



Secondo quanto riporta il sito GazzettaRegionale.it, la dirigenza rossoblù avrebbe messo nel mirino Lorenzo Zaccone, 17enne terzino sinistro di proprietà del club capitolino ma reduce da una stagione in prestito all'Atletico Terme Fiuggi, formazione allenata dall'ex attaccante di Milan e Napoli Giuseppe Incocciati. Impegnato nel girone F di Serie D, il giovane esterno si è messo in luce disputando 23 partite e siglando anche una rete nel corso dell'ultimo campionato.



La trattativa non sarebbe ancora chiusa ma ben avviata verso una rapida definizione.