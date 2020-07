Un'ennesima grana giuridica si profila all'orizzonte per il Genoa.

Dopo le recenti vicende relative ai presunti mancati pagamenti per i trasferimenti in rossoblù di Filip Jagiello e Lukas Lerager, ora analogo scenario sembra ipotizzarsi anche per Adama Soumaoro. L'agente del difensore francese, Mazlun Ali Bilecan, ha depositato un'istanza arbitrale presso il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni contro la società ligure da lui accusata di non avergli corrisposto quanto pattuito in seguito al trasferimento del suo assistito dal Lille al club rossoblù avvenuto lo scorso gennaio.



Si tratta della seconda istanza presentata presso il medesimo ente dal procuratore nei confronti del Genoa nel giro di poco tempo. Nelle scorse settimane Bilecan aveva infatti già denunciato il Grifone per il mancato pagamento della prima rata della propria provvigione, scaduta lo scorso 15 marzo ma mai saldata. La questione verrà dibattuta in aula il prossimo martedì. Nel frattempo, tuttavia, anche la seconda trance di pagamenti non è stata corrisposta all'agente nei tempi stabiliti, convincendo quest'ultimo a presentare una nuova istanza.