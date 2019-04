Sconfitto in casa dal Torino e risucchiato in classifica in piena zona retrocessione, per il Genoa il sabato pre-pasquale porta in dote un'altra brutta notizia.



Prima del riposo della gara coi granata Stefano Sturaro è stato costretto ad uscire anzitempo a causa di un guaio al ginocchio destro. Secondo quanto raccontato da Cesare Prandelli in sala stampa per l'ex centrocampista della Juventus si tratterebbe di una doppia distorsione a ginocchio e caviglia, la cui entità con i relativi tempi di recupero verrà valutata tra domani e lunedì.



Sturaro già nello scorso ottobre era stato operato al ginocchio, ma in quel caso si trattava del sinistro.