Non solo Sinan Gumus del Galatasaray e Dorukhan Tokok del Besiktas, ora il Genoa starebbe sondando il mercato anche per un terzo calciatore turco: Oguzhan Ozyakup.



Secondo i media di Istanbul il club rossoblù avrebbe posato gli occhi sul 26enne centrocampista della nazionale ottomana arrivando ad offrire al Besiktas poco meno dei 10 milioni di euro richiesti dalla dirigenza per lasciarlo partire. Sul giocatore, prelevato nel 2012 dall'Arsenal, ci sarebbe però anche l'interesse dell'Empoli.



A detta del Secolo XIX, tuttavia, gli uomini mercato rossoblù avrebbe già smentito qualsiasi interesse nei confronti di Ozyakup.