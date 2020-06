Prosegue la lunga marcia di avvicinamento del Genoa alla ripresa del campionato.



Oggi a Pegli Davide Nicola ha potuto riaccogliere in gruppo anche il terzo portiere Salvador Ichazo, rientro che di fatto regala al tecnico piemontese un organico quasi totalmente al completo. L'unica eccezione è rappresenta dal lungo degente Ivan Radovanovic. Il centrocampista serbo, ko da febbraio a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio, è ancora in patria alle prese con il percorso riabilitativo che, nella migliore delle ipotesi, potrebbe consentirgli di tornare in campo per le ultimissime gare di questa stagione.



Dopo ancora una sessione atletica per i rossoblù che soltanto domenica tireranno un po' il fiato dopo una settimana trascorsi ad allenarsi.