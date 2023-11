Non solo Dragusin e Gudmundsson. La dirigenza del Genoa sembra voler approfittare della pausa imposta al campionato dagli impegni delle nazionali per prolungare i contratti ai suoi giocatori più rappresentativi.Se gli aggiornamenti per il difensore rumeno l'attaccante islandese appaiono ormai imminenti, presto un altro rossoblù potrebbe aggiungersi alla lista dei blindati. Da settimane infatti il club ligure e gli agenti disono al lavoro per ridefinire i termini temporali ed economici del legame in essere dal gennaio 2022.Impostosi come il miglior interditore d'Europa in questa prima parte di stagione, in virtù della più alta percentuale di contrasti vinti tra tutti i giocatori protagonisti dei principali campionati del vecchio continente, il, posticipando di due anni la scadenza attuale. Su Frendrup pare aver messo gli occhi il Liverpool che, su richiesta di Jurgen Klopp in persona, vorrebbe portarlo ad Anfield Road già la prossima estate. Soluzione che resta possibile ma a patto di pagare il giusto prezzo al Grifone.