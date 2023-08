Il vice Retegui potrebbe essere una vecchia conoscenza del Genoa che il Grifone lo porta da sempre nel cuore.



Secondo l'edizione odierna de Il Secolo XIX, tra i profili sondati dalla società rossoblù come bomber di scorta nelle ultime ore avrebbe preso quota l'ipotesi di riportare a Pegli Pietro Pellegri.



Genovese e genoano, cresciuto nel vivaio del club più antico d'Italia e diventato nel 2016 il più giovane debuttante di sempre in Serie A (record poi battuto dal bolognese Amey) il 22enne è dalla scorsa estate domiciliato al Torino e proprio domenica dovrebbe incrociare in campionato la sua vecchia squadra. Sempre che nel frattempo la sua maglia non sia nuovamente cambiata.



Le difficoltà del Grifone di arrivare a Joel Pohjanpalo starebbero convincendo la società ligure a virare su altri obiettivi, vista anche l'imminenza della chiusura delle trattative estive. Pellegri, inoltre, in granata è attualmente la riserva di Tony Sanabria, altro ex rossoblù, ma con l'arrivo sempre più probabile di Duvan Zapata rischia di diventare addirittura la terza scelta di Ivan Juric.