Massimo Ambrosini, ex compagno di squadra di Andriy Shevchenko, ha parlato ai microfoni di Tutti Convocati dell'approdo dell'amico sulla panchina del Genoa: "Lui l’ho sentito ieri, è pronto e consapevole dell’occasione che sta avendo. Entrare in corsa però non è facile, ci saranno parecchie cose da sistemare. Per lui è una grande opportunità, ma non sarà semplice. Il Genoa è destinato ovviamente a lottare per la salvezza, ma ora arriva un calendario difficile, e la squadra avrà assoluto bisogno di rinforzi dal mercato di gennaio".