Tra i giocatori che non faranno parte del Genoa nella prossima stagione c'è quasi certamente Naidem Amiri.



Il centrocampista tedesco, d'origine afghana, era arrivato in prestito a gennaio dal Bayer Leverkusen con una formula che prevedeva il diritto di riscatto da parte del Grifone in caso di salvezza. Ipotesi evidentemente venuta meno con la caduta in Serie B dei rossoblù.



Amiri farà dunque ritorno in Renania Settentrionale-Vestfalia dopo aver collezionato appena 13 presenze in Liguria, condite da due assist ma da nessun gol.