Come anticipato questa mattina da Calciomercato.com, l'avventura tra il Genoa e Naidem Amiri è già giunta ai titoli di coda.



Dopo appena sei mesi, infatti, il centrocampista tedesco ha deciso di tornare in patria, rientrando alla casa madre Bayer Leverkusen da cui era giunto in prestito lo scorso gennaio.



A comunicare l'addio al Grifone è stato lo stesso giocatore attraverso un post pubblicato oggi sul proprio profilo Instagram: "Cara famiglia Genoana, le nostre giornate insieme stanno per finire. Sfortunatamente non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Comunque mi sono divertito ogni secondo che ho giocato per questo club e questi fantastici tifosi. Questa è stata una nuova esperienza per me e non la dimenticherò. Il Genoa avrà sempre un posto nel mio cuore. Sono sicuro che questa squadra tornerà dove merita!“.