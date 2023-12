Sorrisi per Alberto Gilardino in vista della sfida di domenica pomeriggio in casa del Monza.



Contro i brianzoli il tecnico del Genoa potrebbe infatti recuperare non solo Albert Gudmundsson, da giorni ormai tornato a lavorare con il resto dei compagni dopo quasi un mese di stop, ma anche Mattia Bani.



Il difensore toscano, al pari dell'attaccante islandese, ha saltato gli ultimi impegni dei rossoblù a causa di un problema muscolare. Ieri però il vicecapitano ha preso parte alla sessione di allenamento, facendo levitare le proprie possibilità di essere quanto meno tra i convocati per la gara dell'U-Power Stadium. Difficile tuttavia che, anche in caso di chiamata, possa partire titolare.