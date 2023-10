Ancora un Tutto Esaurito per il Ferraris.



Anche in vista del quarto impegno casalingo della stagione, quello che sabato sera opporrà i rossoblù al Milan, il Genoa potrà contare su una cornice di pubblico straordinaria. A più di tre giorni dalla sfida contro i rossoneri nessuno degli oltre 33mila posti dell'impianto di Marassi è infatti più disponibile.



Ai quasi 28.000 abbonati del Grifone si aggiungeranno i duemila tagliandi riservati al settore ospite e i circa tremila lasciati in libera vendita nei pochi spicchi di stadio non prelazionati dagli habitué. Biglietti che sono stati tutti letteralmente polverizzati nel giro di pochissime ore dal via all'acquisto.