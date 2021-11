Fare di necessità virtù: sarà questo l'imperativo che guiderà Andriy Shevchenko nel compilare la formazione del suo Genoa da opporre domani sera al Milan.



Degli otto infortunati che ormai da diverse settimane affollano l'infermeria rossoblù, infatti, nessuno sarà in grado di rimettersi a disposizione del tecnico per la sfida ai rossoneri.



Oltre al lungodegente Francesco Cassata, che non tornerà prima del 2022, Sheva dovrà dunque rinunciare ancora a Maksimovic, Bani e Criscito in difesa, a Fares a centrocampo, a Kallon, Caicedo e Destro in attacco. Va da sé che la formazione che si opporrà ai vicecampioni d'Italia sarà molto simile a quella già vista dal primo minuto contro Roma e Udinese.