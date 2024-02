Genoa, anche Frendrup sta trattando il rinnovo di contratto

Si allunga la lista di giocatore del Genoa che presto potrebbero allungare il rapporto professionale in essere con il club più antico d'Italia.

Oltre a Johan Vasquez e a capitan Milan Badelj anche Morten Frendrup sarebbe sul punto di firmare un nuovo contratto con la società rossoblù. Ovviamente procrastinando l'attuale scadenza fissata al 30 giugno 2026.



Il 22enne danese ha da poco festeggiato i due anni di approdo al Grifone, essendo sbarcato in Liguria nel gennaio di due anni fa. Dopo essere stato protagonista della promozione dalla B alla A la passata stagione, quest'anno Frendrup si sta rivelando una pedina insostituibile per mister Alberto Gilardino, che infatti ha rinunciato al suo dinamismo soltanto una volta, lo scorso 28 gennaio contro il Lecce quando l'ex Brondby era squalificato.



L'importanza del danese, re dei contrasto nell'attuale campionato, non sta soltanto nel suo ruolo di interditore, come testimoniano i 4 assist forniti ai compagni e la rete segnata proprio sabato scorso al Napoli. Numeri che l'hanno fatto finire sui taccuini di mercato dei dirigenti di mezza Europa. Quelli inglesi in particolare, con il Liverpool che da tempo preme per portarlo ad Anfield Road.