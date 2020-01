Nella sua annosa contestazione nei confronti del presidente Enrico Preziosi la tifoseria organizzata del Genoa trova un'inaspettata alleanza: quella della curva dell'Hertha Berlino. Ieri sera, prima del fischio d'inizio della gara di Bundesliga con il Bayern Monaco e a 24 ore di distanza dal corteo di protesta inscenato sabato sera da diverse centinaia di tifosi genoani per le vie del capoluogo ligure, i sostenitori del club della capitale tedesca hanno srotolato sugli spalti dell'Olympiastadion due lunghi striscioni di sostegno ai colleghi rossoblù. Il primo recitava, mentre nel secondo si leggeva la frasema non del tutto inedita, almeno nei confronti del calcio italiano. Già in passato i tifosi berlinesi avevano infatti mostrato striscioni di vicinanza e solidarietà nei confronti dei sostenitori del Napoli o di Antonino Speziale, l'ultra catanese condannato per la morte dell'ispettore Filippo Raciti.