Nella lunga lista di squadre interessate all'esterno del Genoa Diego Laxalt spunta ora un interesse anche del Benfica.



Nel corso dei recenti incontri tra la dirigenza ligure e quella lusitana per discutere del possibile passaggio in rossoblù del difensore argentino Lisandro Lopez, i portoghesi avrebbero chiesto informazioni sulla situazione del laterale uruguaiano, attualmente impegnato nella preparazione dei mondiali di Russia con la sua nazionale.



Lo riferisce Sky Sport, spiegando come il Benfica vorrebbe approfittare del canale preferenziale aperto con i delegati rossoblù per bruciare la folta concorrenza, su tutti quella di Lazio e Roma, le due società al momento più attive su Laxalt.



Nei giorni scorsi il procuratore del 25enne di Montevideo aveva dichiarato che, pur non conoscendo ancora la destinazione del proprio assistito, il suo futuro sarebbe stato comunque lontano da Genova.