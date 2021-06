Mehdi Benatia non ha dimenticato l'Italia e la Serie A non si è dimenticata del difensore marocchino. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'ex centrale di Juve e Roma potrebbe essere il rinforzo di esperienza richiesto da Sinisa Mihajlovic per il suo Bologna. Dopo l'esperienza con l'Al Duhail, Benatia è pronto a rimettersi di nuovo in gioco: sulle tracce del classe '87 c'è anche il Genoa.