C'è anche Igor Angelovski nella lista dei possibili successori di Davide Ballardini alla guida del Genoa.



Nel caso in cui i risultati del Grifone dovessero continuare ad essere negativi quanto quelli ottenuti nel primo quarto di stagione, la dirigenza rossoblù potrebbe esonerare il tecnico romagnolo per affidare la propria panchina all'attuale commissario tecnico della nazionale macedone.



Già nella scorsa primavera Angelovski, che a giugno ha condotto la Macedonia al primo Europeo della sua storia, fu accostato per un breve periodo al Genoa senza però che poi la trattativa si finalizzasse.



Ora, secondo il Secolo XIX, il suo nome torna d'attualità, entrando nell'elenco dei possibili sostituti di Ballardini.