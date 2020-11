Non c'è due senza tre. E se è vero che Juventus ed Inter si mostrano sempre più interessate alle prestazioni di Nicolò Rovella, sulle tracce del giovane regista del Genoa non può non fiondarsi anche la terza storica grande del nostro calcio: il Milan.



D'altronde per caratteristiche tecniche e anagrafiche il 18enne di Segrate rientra in pieno in quella politica aziendale adottata negli ultimi mesi dalla società rossonera che prevede investimenti mirati verso talenti giovani ma dal potenziale molto alto. Proprio come Rovella, in scadenza di contratto con il Grifone a fine stagione e, anche per questo, oggetto del desiderio di Inter e Juventus. La possibilità di assicurarsi un possibile crack a costo zero fa ovviamente lievitare l'interesse dei grandi club del nord per un ragazzo che oltre a tanta tecnica sta dimostrando di possedere anche un'ottima personalità.



Tutte le sue pretendenti, comunque, prima di tutto dovranno fare i conti con Enrico Preziosi, per nulla disposto a lasciar partire l'ultimo gioiello del proprio vivaio senza ricavarci alcunché. Ecco perchè a Villa Rostan si sta da tempo lavorando per rinnovare il contratto del giocatore, evitando ai rossoblù il rischio-beffa.