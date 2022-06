Non solo Lecce e Cremonese, Mattia Destro è entrato nel mirino anche del Monza.



Il centravanti marchigiano, prossimo a svincolarsi al Genoa, quasi certamente proseguirà la propria lunga avventura in Serie A, magari accasandosi in uno dei tre club neopromossi, tutti alla ricerca di una punta d'esperienza. Ai sondaggi effettuati nei giorni scorsi da pugliesi e grigiorossi si affiancano infatti ora quelli dei brianzoli.



Destro per il momento prende tempo, in attesa di capire quali eventuali altre opportunità potrebbero essergli proposte.