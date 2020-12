Ancora qualche settimana e poi, finalmente, Lasse Schone uscirà dall'incubo in cui è piombato all'improvviso due mesi fa.



Messo fuori rosa dal Genoa, ufficialmente perché non avrebbe accettato la scorsa estate di trasferirsi altrove, il regista danese dopo un trimestre trascorso ai margini dell'organico rossoblù conta con la riapertura del nuovo anno di cambiare aria. Gli estimatori del resto non gli mancano, tanto che in Serie A Torino e Cagliari avrebbero già da tempo sondato il terreno per capire la disponibilità dell'ex capitano dell'Ajax a sposarne i rispettivi progetti.



Ora però per Schone sembra poter arrivare un'altra proposta, forse meno allettante tecnicamente ma di sicuro non indifferente dal punto di vista economico. Secondo quanto scrive SerieBNews.com, il 34enne di Glostrup potrebbe essere la ciliegina che Galliani e Berlusconi vorrebbero regalare a Christian Brocchi per rinforzare ulteriormente il suo Monza. Un'ipotesi suggestiva che tuttavia, conoscendo i soggetti in questione, non può certo dirsi impossibile.