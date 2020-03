Non solo Atalanta e Fiorentina, Davide Biraschi piace molto anche al Torino.



Secondo l'edizione odierna di Tuttosport il club granata sarebbe soltanto l'ultimo in ordine temporale ad essersi iscritto alle liste delle squadre interessate alle prestazioni del difensore del Genoa.



Biraschi sarebbe la prima scelta del Toro in caso di addio di uno tra Nkoulou o Izzo.