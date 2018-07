La lunga lista di pretendenti, soprattutto straniere, desiderose di mettere le proprie mani su Diego Laxalt comprende ancora club nostrano. E' il caso, ad esempio, del Torino, già sulle tracce dell'esterno del Genoa dallo scorso gennaio e che nonostante l'agguerritissima concorrenza estera delle ultime settimane non pare disposto a rinunciare al giocatore prima di averle tentate tutte.



A rilanciare il tentativo estremo della società di Urbano Cairo per il folletto di Montevideo è Tuttosport che questa mattina spiega come il 25enne con le treccine resti l'obiettivo principale indicato da Walter Mazzari per sistemare la sua corsia mancina. Per tesserare Laxalt, però, il Toro dovrà garantire al Genoa almeno 20 milioni di euro, ossia la cifra che Enrico Preziosi ha stabilito come base per l'asta internazionale che si sta scatenando attorno al suo gioiello.



Su Laxalt, negli ultimi giorni, si sono registrati i forti interessi di diversi club inglesi (West Ham, Everton e Bournemouth), oltre a quelli di Valencia, Galatasaray, Marsiglia e Benfica.

In alternativa il Torino pensa all'ex juventino Pereyra (Watford), mentre dalla Spagna spunta il nome del dominicano Junior Firpo (Betis). Il difensore granata Bonifazi conteso da Atalanta e Spal.