Altra trasferta, altro mobilitazione di massa per i tifosi del Genoa.



Come ormai è consuetudine per ogni gara dei rossoblù anche la trasferta di sabato prossimo in casa della Spal vedrà i sostenitori del club più antico d'Italia seguire in maniera copiosa i propri beniamini.



Secondo quanto comunicato dallo stesso Grifone, in pochissime ore tutti i tagliandi messi a disposizione dalla società ferrarese per il settore ospiti dello stadio Mazza sono andati presto esauriti.



Un'ennesima dimostrazione di affetto da parte di una tifoseria che fin qui non ha mai perso un'occasione per far sentire il proprio calore alla squadra di Alexander Blessin.