Rolando Maran resta l'allenatore del Genoa. Ma la conferma del tecnico di Trento non è definitiva. Il suo destino, dopo un avvio di campionato disastroso, resta in bilico con quell'esonero al momento sventato che si concretizzerebbe in caso ulteriore passo falso martedì prossimo a Firenze.



In attesa di capire quale sarà il responso del campo, la dirigenza rossoblù sonda il terreno alla ricerca di possibili nuovi inquilini per la sua panchina. Tra i profili esaminati, secondo diversi quotidiani in edicola questa mattina, ci sarebbe anche quello di Andrea Stramaccioni. L'ex di Inter e Udinese dopo aver affrontato diverse esperienze all'estero, da un anno esatto è in attesa di una nuova chiamata. L'ultima avventura per lui è stata infatti quella con gli iraniani dell'Esteghlal, squadra lasciata lo scorso 8 dicembre sei mesi dopo il suo arrivo per inadempienze contrattuali da parte del club.