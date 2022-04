Prosegue l'avvicinamento del Genoa al cruciale derby di sabato sera con la Sampdoria.



Mentre sul campo i giocatori seguivano le disposizioni tecniche e tattiche impartite loro da Alexander Blessin, ai margini del terreno si sono a lungo intrattenuti con calciatori e staff tecnico l'amministratore delegato Andres Blazquez e il presidente Alberto Zangrillo.



Una visita in coppia per confermare la vicinanza della dirigenza alla squadra e per compattare ulteriormente un ambiente che ha nella vittoria l'unico obiettivo in vista della stracittadina con la Sampdoria.