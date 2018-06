La Fiorentina mette gli occhi su Armando Izzo.



Il club dei Della Valle starebbe pensando al difensore del Genoa per rimpolpare la propria rosa. Secondo quanto riferisce La Nazione, i viola sarebbero disposti a prelevare il 25enne di Scampia in prestito biennale, per poi riscattarlo ad una cifra attorno ai 5 milioni di euro ma potrebbero anche pensare ad un acquisto immediato finanziandolo in parte con l'inserimento di una contropartita tecnica gradita ai rossoblù.



Per riuscire ad assicurarsi le prestazioni di Izzo, tuttavia, la Fiorentina dovrà battere la concorrenza del West Ham che nei giorni scorsi si è fatto prepotentemente avanti con il giocatore offrendo oltre 12 milioni di euro al Genoa per il suo cartellino.