Roberto Pereyra è diventato un chiodo fisso per Alberto Gilardino. L'ex centravanti della Nazionale è convinto che il Tucu sia l'uomo giusto per dare un assetto definitivo al centrocampo del suo Genoa, i cui dirigenti nei giorni scorsi hanno più volte parlato con l'entourage del giocatore per capire le reali possibilità di portarlo in rossoblù.



All'ex di Juventus e Udinese, oggi svincolato, la destinazione ligure non dispiace ma ha chiesto tempo per vagliare altre eventuali soluzioni. In effetti al 32enne argentino gli estimatori non mancano, a cominciare dagli stessi friulani che stanno pensando di proporgli un nuovo contratto. Dopo tante stagioni in bianconero, tuttavia, Pereyra preferirebbe cambiare aria, pur restando sempre in Serie A. Ecco allora che, oltre all'interesse del Grifone, spunta all'orizzonte anche quello della Fiorentina.



Ceduto Castrovilli al Bournemouth, i viola avrebbe individuato nel Tucu il suo sostituto. Una concorrente pericolosa per il Genoa poiché, a differenza dei rossoblù, i toscani garantirebbe al giocatore la vetrina europea, dandogli la possibilità di esibirsi in Conference League.