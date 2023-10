Non soltanto Mateo Retegui. Nella sfida in programma questa sera a Marassi contro il Milan il Genoa dovrà rinunciare oltre all'attaccante italo argentino anche a Junior Messias.



Il trequartista brasiliano, fresco ex dell'incontro, non figura infatti né nell'11 titolare né tra coloro che si accomoderanno in panchina accanto a mister Gilardino. A bloccarlo un risentimento muscolare accusato in mattinata.