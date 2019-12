Si allunga giorno dopo giorno in casa Genoa la lista di indisponibili in vista del derby.



Sabato sera contro la Sampdoria Thiago Motta dovrà infatti quasi certamente fare a meno anche di Marko Pajac, alle prese con un affaticamento muscolare che gli ha impedito di svolgere ieri l'intero allenamento. Le condizioni dell'esterno croato verranno monitorate costantemente ma in caso di forfait si tratterebbe di una grave perdita per il Grifone, già alle prese con una lunga lista di assenti.



Nelle ultime settimane Pajac è diventato il titolare della corsia mancina ed una sua defezione contro i blucerchiati costringerebbe Motta a schierare al suo posto l'adattato Ankersen oppure a ripescare il semi-epurato Barreca.