C'era anche il nome di Enrico Preziosi nell'elenco di undici imprenditori che hanno presentato la propria offerta d'acquisto per il Bari calcio.



Il tentativo del presidente del Genoa di acquisire il titolo sportivo anche del club pugliese non è andato a buon fine, dal momento che la proprietà della società biancorossa è stata affidata al patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, il soggetto prescelto dal sindaco Antonio Decaro per guidare la rinascita dei galletti costretti a ripartire dalla Serie D.



Non è la prima volta che il re dei giocattoli, già in passato proprietario del Como e del Saronno, si avvicina ad un club calcistico diverso dal Grifone. Già qualche mese fa il nome di Preziosi era stato accostato al sodalizio barese, ai tempi guidato dall'ex arbitro Gianluca Paparesta, ma anche allora, proprio come oggi, la questione non ebbe seguito. Così come nessuna conseguenza ha mai avuto l'intenzione mai nascosta di diventare azionista di maggioranza dell'Avellino, la squadra della sua città natale, anch'essa cancellata di recente dal calcio professionistico italiano.