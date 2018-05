Nel giorno del (probabile) addio al Genoa di Mattia Perin un altro giocatore rossoblù si congeda dal suo ormai vecchio pubblico.Si tratta diche dopo due stagioni e mezzo all'ombra della Lanterna giunto in scadenza di contratto pare ormai ad un passo dal cambiare casacca in vista della prossima stagione.La conferma ad una notizia già nell'aria da tempo è arrivata tramite Instagram dallo stesso giocatore che ha riservato ai sostenitori del Grifone il seguente messaggio: “. Non so ancora cosa mi riserverà il futuro, ma sicuramente questi colori avranno sempre un pezzo del mio cuore. Grande Zena”.