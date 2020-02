Si allunga la lista degli indisponibili in casa Genoa in vista della trasferta di Bologna.



Ai già preventivati forfait dei vari Lerager, Ghiglione e Schone, tutti fuori per guai muscolari di diversa entità, si aggiunge ora anche quello di Cristian Romero.



il difensore argentino, già assente domenica scorsa contro il Cagliari per squalifica, è ancora alle prese con una distorsione al ginocchio rimediata nel corso della sua ultima apparizione, quella in casa dell'Atalanta 10 giorni fa.



Secondo quanto scrive questa mattina Il Secolo XIX, nonostante abbia smaltito la sanzione disciplinare collezionata sempre contro gli orobici, Romero difficilmente potrà essere a disposizione di Davide Nicola sabato sera al Dall'Ara. Un'eventualità che, se confermata, darà di fatto il via libera allo stesso schieramento difensivo visto con il Cagliari, quello composto da Biraschi, Soumaoro e Masiello.