Davide Nicola chiama l'intero proprio organico a raccolta in vista del derby di domani sera.



Nell'elenco dei convocati diffuso in serata dal tecnico rossoblu figurano tutti i giocatori della rosa del grifone, eccezion fatta per gli infortunati di lungo corso Radovanovic e Pajac. Nell'elenco figurano anche gli acciaccati Behrami, Cassata, Sturaro e Sanabria. Il loro impiego ad ogni modo è tutt'altro che scontato.



Ecco l’elenco completo dei giocatori precettati con il rispettivo numero di maglia: 1 Perin, 2 Zapata, 3 Barreca, 4 Criscito, 5 Goldaniga, 8 Lerager, 9 Sanabria, 10 Falque, 13 Ichazo, 14 Biraschi, 15 Jagiello, 16 Eriksson, 17 Romero, 18 Ghiglione, 19 Pandev, 20 Schone, 22 Marchetti, 23 Destro, 27 Sturaro, 29 Cassata, 30 Favilli, 32 Ankersen, 55 Masiello, 65 Rovella, 85 Behrami, 92 Soumaoro, 99 Pinamonti.