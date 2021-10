Malgrado la conferma incassata nei giorni scorsi dalla società, la posizione di Davide Ballardini sulla panchina del Genoa resta comunque in bilico, legata a doppio filo ai prossimi risultati della squadra.

In caso di ulteriori inciampi nelle imminenti sfide con Spezia e Venezia difficilmente il tecnico di Ravenna continuerà la sua avventura in quel di Pegli.



Proprio per questo motivo la dirigenza sta cominciando a guardarsi attorno, sondando il terreno alla ricerca di possibili sostituti. Tra i nomi circolati nelle scorse ore, oltre a quello di Gennaro Gattuso che però non trova conferme, ci sarebbe anche quello di un altro campione del mondo di Germania 2006. Secondo Il Secolo XIX infatti nella lista di nomi per sostituire Ballardini ci sarebbe anche quello di Daniele De Rossi, fresco di patentino appena conseguito al supercorso di Coverciano.



A sponsorizzare DDR tra i nuovi proprietari del Grifone sarebbe un'altra vecchia conoscenza della Roma: l'ex ds Monchi, oggi dirigente del Siviglia, club a sua volta gestito, seppur in maniera minoritaria da quella stessa 777 Partners che ha di recente acquisito il controllo del Genoa.