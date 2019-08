C'è molta curiosità per vedere all'opera il nuovo Genoa targato Aurelio andreazzoli. Il debutto in campionato del Grifone avverrà curiosamente proprio in casa di quella Roma che ha visto il neotecnico rossoblù muovere i suoi primi passi nel grande calcio.



Un impegno quasi proibitivo per i liguri, come dimostra la statistica che non li ha mai visti uscire vincitori dall'Olimpico giallorosso in quasi 60 anni di sfide. Per provare ad infrangere questo tabù Andreazzoli si affiderà ad un 3-5-2 molto simile a quello che venerdì scorso ha consentito di sbarazzarsi senza troppi problemi dell'Imolese, nel terzo turno di Coppa Italia. L'assenza dell'infortunato Saponara tuttavia, uscito malconcio proprio dalla sfida con i romagnoli, costringerà il Grifone a giocare con una mediana ridisegnata. Due i candidati a sostituire l'ex Fiorentina: Radovanovic o Romulo. Il serbo è colui che gli è subentrato al Comunale ma il suo impiego costringerebbe a spostare Schone dalla regia alla mezzala. Con l'ingresso dell'italo-brasiliano invece il danese continuerebbe ad essere il motore della squadra.



L'altro cambio rispetto a 7 giorni fa dovrebbe essere il rientro sulla fascia sinistra di Barreca, fuori in coppa a causa dell'influenza. Ciò comporterà l'arretramento di Criscito sulla linea dei difensori con Zapata e Romero a completare il reparto davanti a Radu. Attenzione però alle quotazioni di Biraschi che potrebbe sfilare la maglia da titolare al collega argentino.



Sicuri della titolarità appaiono infine Lerager a centrocampo, Ghiglione sulla corsia di destra e il tandem offensivo composto da Kouame e Pinamonti.